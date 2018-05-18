Полпред президента в СЗФО провел рабочие встречи в Мурманской области

Мурманск, 18 мая. Полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов побывал в Мурманской области в рамках рабочего визита. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства области.

Представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов провел встречи с губернатором области и с представителями власти Апатитов, Кировска и Мончегорска в рамках рабочей поездки.

Главная цель — мониторинг исполнения в регионе «майских» указов президента Владимира Путина в 2012 году и обсуждение хода реализации указа президента о национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года, передает «Мурманский вестник».

Так, Беглов провел совещание с главами Мончегорска, Апатитов и Кировска. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун в рамках встречи подчеркнула: