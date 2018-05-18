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Полпред президента в СЗФО провел рабочие встречи в Мурманской области
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    Полпред президента в СЗФО провел рабочие встречи в Мурманской области

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    Полпред президента в СЗФО провел рабочие встречи в Мурманской области

    Мурманск, 18 мая. Полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов побывал в Мурманской области в рамках рабочего визита. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства области.

    Представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов провел встречи с губернатором области и с представителями власти Апатитов, Кировска и Мончегорска в рамках рабочей поездки.

    Главная цель — мониторинг исполнения в регионе «майских» указов президента Владимира Путина в 2012 году и обсуждение хода реализации указа президента о национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года, передает «Мурманский вестник».

    Так, Беглов провел совещание с главами Мончегорска, Апатитов и Кировска. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун в рамках встречи подчеркнула:

    «Мы многое сделали опережающими темпами. Например, ввели меру поддержки молодых мам, которые рожают первенцев до 26 лет. Эта мера поддержки начнёт действовать в нашем регионе уже с 1 июля. Мы продолжим создание мест в детских садах, чтобы ликвидировать очередность для самых маленьких детей. Мы намерены ликвидировать проблему обучения во вторую смену».

    Автор: Алексей Громов
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