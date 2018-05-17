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Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» прибыла в Мурманск
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    Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» прибыла в Мурманск

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    Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» прибыла в Мурманск

    Мурманск, 17 мая. Плавучий энергоблок прибыл в Мурманск из Петербурга.

    Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» покинул Балтийский завод, где строился с 2009 года, 28 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

    Переход в Мурманск занял три недели. Не обошлось и без инцидентов. Как сообщает пресс-служба «Росэнергоатома», 3 мая российские суда конвоя, осуществляющего транспортировку плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов», совместно с катерами береговой охраны Швеции и Дании предотвратили попытку опасного сближения с группой антиядерных активистов на борту судна «Белуга-2».

    «Академик Ломоносов» простоит в Мурманске год. За это время будут поведены пусковые операции на энергоблоке. Далее судно отбуксируют в Певек.

    Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» является первым в мире проектом мобильного транспортабельного энергоблока малой мощности. Основная задача энергоблока – обеспечить энергией удаленные районы Крайнего Севера и Дальнего Востока.

    Автор: Софья Куликова
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