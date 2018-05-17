Минобороны наградило медалями 70 мурманских юнармейцев



Мурманск, 17 мая. Медали «За участие в параде Победы 2018 года» вручил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

Юнармейцы получили первые медали от Минобороны РФ за участие в параде, посвященному 73-й годовщине Победы. Об этом сообщает «Аргументы и факты – Мурманск».

«Сегодня юнармейцы получают свои первые награды. Я уверен, что это событие у них останется в памяти на всю жизнь», – сказал Андрей Сысоев.

Медали получили 40 учащихся из школы №5, гимназии №7 и Мурманского политехнического лицея. Также наградили помощника военкома по Мурманской области Вадима Верещаку и командира отряда юнармии гимназии № 7 Геннадия Кухто.

Сами юнармейцы признают, что подготовка у них нешуточная. Приходилось и по несколько часов маршировать под командованием настоящих военных командиров.

Штаб «Юнармии» появился в Мурманске в 2017 году. В регионе военно-патриотическое воспитание молодежи находится на высоком уровне.

