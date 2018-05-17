Меню
Общество
Минобороны наградило медалями 70 мурманских юнармейцев
Весь мир
Европейская комиссия будет судиться со странами ЕС из-за высокого уровня загрязнения воздуха
Следующая новость
Загрузка...

    Минобороны наградило медалями 70 мурманских юнармейцев

    116

    Минобороны наградило медалями 70 мурманских юнармейцев
    Мурманск, 17 мая. Медали «За участие в параде Победы 2018 года» вручил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

    Юнармейцы получили первые медали от Минобороны РФ за участие в параде, посвященному 73-й годовщине Победы. Об этом сообщает «Аргументы и факты – Мурманск».

    «Сегодня юнармейцы получают свои первые награды. Я уверен, что это событие у них останется в памяти на всю жизнь», – сказал Андрей Сысоев.

    Медали получили 40 учащихся из школы №5, гимназии №7 и Мурманского политехнического лицея. Также наградили помощника военкома по Мурманской области Вадима Верещаку и командира отряда юнармии гимназии № 7 Геннадия Кухто.

    Сами юнармейцы признают, что подготовка у них нешуточная. Приходилось и по несколько часов маршировать под командованием настоящих военных командиров.

    Штаб «Юнармии» появился в Мурманске в 2017 году. В регионе военно-патриотическое воспитание молодежи находится на высоком уровне.
     

    Автор: Софья Куликова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.