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В Мурманске бывшую гостиницу «Север» сдадут в эксплуатацию уже летом
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    В Мурманске бывшую гостиницу «Север» сдадут в эксплуатацию уже летом

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    В Мурманске бывшую гостиницу «Север» сдадут в эксплуатацию уже летом

    Мурманск, 16 мая. Новые 67 квартир в бывшей гостинице получат нуждающиеся граждане, в том числе жители аварийного дома на улице Декабристов.

    Как сообщает пресс-служба администрации Мурманска, глава администрации Андрей Сысоев посетил здание гостиницы «Север», где на данный момент проходит реконструкция и перевод нежилого фонда в жилой.

    Помещения бывшей гостиницы перестраиваются согласно требованиям жилого фонда. К лету планируется сдать 67 квартир общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров. В бывших номерах заменены инженерные сети и установлены новые двери и окна.

    «За последнее десятилетие муниципалитет предоставил 222 помещения нуждающимся горожанам, в том числе и тем, кто пострадал при чрезвычайных ситуациях», — отметил Андрей Сысоев.

    Восемь помещений уже полностью готовы, именно их предложат для переселения жителям аварийного дома на улице Декабристов.

    Напомним, что жители деревянного дома отказались переехать из аварийного жилья в менее удобные общежития.
     

    Автор: Софья Куликова
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