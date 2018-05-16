В Мурманске бывшую гостиницу «Север» сдадут в эксплуатацию уже летом

Мурманск, 16 мая. Новые 67 квартир в бывшей гостинице получат нуждающиеся граждане, в том числе жители аварийного дома на улице Декабристов.

Как сообщает пресс-служба администрации Мурманска, глава администрации Андрей Сысоев посетил здание гостиницы «Север», где на данный момент проходит реконструкция и перевод нежилого фонда в жилой.

Помещения бывшей гостиницы перестраиваются согласно требованиям жилого фонда. К лету планируется сдать 67 квартир общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров. В бывших номерах заменены инженерные сети и установлены новые двери и окна.

«За последнее десятилетие муниципалитет предоставил 222 помещения нуждающимся горожанам, в том числе и тем, кто пострадал при чрезвычайных ситуациях», — отметил Андрей Сысоев.

Восемь помещений уже полностью готовы, именно их предложат для переселения жителям аварийного дома на улице Декабристов.

Напомним, что жители деревянного дома отказались переехать из аварийного жилья в менее удобные общежития.

