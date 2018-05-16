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Статуя Зои Космодемьянской появится в сквере Мурманска
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    Статуя Зои Космодемьянской появится в сквере Мурманска

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    Статуя Зои Космодемьянской появится в сквере Мурманска

    Мурманск, 16 мая. Бронзовая статуя в сквере на Автопарке откроется 22 июня.

    Как сообщает «Мурманский вестник», статуя Зои Космодемьянской появится в сквере на одноименной улице. Над памятником работал известный мурманский скульптор Александр Арсентьев. Фигура будет выполнена из бронзы, а изваяние соберут из двух гранитных блоков с гранитными и мраморными плитами.

    Также оборудуют и прилежащую к памятнику зону, сделают пешеходную дорожку и декоративную подсветку, в сквере выполнят озеленение.

    Торжественное открытие памятника герою СССР Зое Космодемьянской состоится 22 июня.

    Автор: Софья Куликова
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