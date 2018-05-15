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ДТП с мотоциклистом произошло в Мурманске
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    ДТП с мотоциклистом произошло в Мурманске

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    ДТП с мотоциклистом произошло в Мурманске

    Мурманск,15 мая. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Мурманске: столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.

    Как передает ИА «Би-порт», автомобильное происшествие случилось на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Комсомольской, произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося дорожно-транспортного происшествия.

    Ранее сообщалось о том, что чрезвычайное происшествие случилось в Кандалакшском районе Мурманской области: сгорел дачный дом.

     

    Автор: Алексей Громов
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