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Губернатор Мурманской области отправилась с рабочим визитом в Оленегорск
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    Губернатор Мурманской области отправилась с рабочим визитом в Оленегорск

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    Губернатор Мурманской области отправилась с рабочим визитом в Оленегорск

    Оленегорск, 15 мая. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун отправилась с рабочей поездкой в Оленегорск.

    Как передает «Мурманский вестник», Марина Ковтун выслушала доклад об исполнении поручений, данных на заседании регионального правительства 21 февраля, главы города Олега Самарского. Также в рамках рабочей поездки глава региона встретилась с руководством Оленегорского горно-обогатительного комбината.

    Исполнительный директор АО «Олкон» Алексей Борисов рассказал о планах завершить работы ГОКа на 12 лет позже намеченного срока, а именно в 2038 году.

    Ранее сообщалось о том, что чрезвычайное происшествие случилось в Кандалакшском районе Мурманской области: сгорел дачный дом.

    Автор: Алексей Громов
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