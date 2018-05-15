Губернатор Мурманской области отправилась с рабочим визитом в Оленегорск

Оленегорск, 15 мая. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун отправилась с рабочей поездкой в Оленегорск.

Как передает «Мурманский вестник», Марина Ковтун выслушала доклад об исполнении поручений, данных на заседании регионального правительства 21 февраля, главы города Олега Самарского. Также в рамках рабочей поездки глава региона встретилась с руководством Оленегорского горно-обогатительного комбината.

Исполнительный директор АО «Олкон» Алексей Борисов рассказал о планах завершить работы ГОКа на 12 лет позже намеченного срока, а именно в 2038 году.

Ранее сообщалось о том, что чрезвычайное происшествие случилось в Кандалакшском районе Мурманской области: сгорел дачный дом.