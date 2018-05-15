Меню
Происшествия
Дачный дом сгорел в Мурманской области
Общество
Ученые нашли связь малого веса при рождении с леворукостью
Следующая новость
Загрузка...

    Дачный дом сгорел в Мурманской области

    35

    Дачный дом сгорел в Мурманской области

    Мурманск, 15 мая. Чрезвычайное происшествие случилось в Кандалакшском районе Мурманской области: сгорел дачный дом.

    Как передает ИА «Би-порт», пожар произошел в Кандалакшском районе в СНТ «Ульяшево». Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного спасателя около 00:17 часов ночи. На место ЧП незамедлительно прибыли десять человек личного состава и три единицы техники.

    «В результате пожара дачный дом обгорел на всей площади и имущество, находящееся в нём, обрушилась и сгорела кровля на всей площади», — сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

    В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.