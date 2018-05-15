Дачный дом сгорел в Мурманской области

Мурманск, 15 мая. Чрезвычайное происшествие случилось в Кандалакшском районе Мурманской области: сгорел дачный дом.

Как передает ИА «Би-порт», пожар произошел в Кандалакшском районе в СНТ «Ульяшево». Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного спасателя около 00:17 часов ночи. На место ЧП незамедлительно прибыли десять человек личного состава и три единицы техники.

«В результате пожара дачный дом обгорел на всей площади и имущество, находящееся в нём, обрушилась и сгорела кровля на всей площади», — сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара.