Отопительный сезон в Мурманской области подходит к концу

Мурманск, 15 мая. Постепенно отключать отопление в домах начинают в Мурманской области. Об этом сообщает пресс-служба «МЭС».

Так, соответствующее решение было принято администрацией в связи с благоприятными погодными условиями.

«Учитывая благоприятные погодные условия в регионе, энергетики «держат руку на пульсе» и готовы в любое время приступить с управляющими компаниями к массовым отключениям», — сообщает пресс-служба «МЭС».

Первыми на очереди стоят дома в Апатитах и Кировске, где во вторник, 15 мая, начнут остывать батареи. Однако было принято решение, что отопление образовательных учреждений и социальных объектов пока будет сохраняться.