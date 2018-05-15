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Отопительный сезон в Мурманской области подходит к концу
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    Отопительный сезон в Мурманской области подходит к концу

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    Отопительный сезон в Мурманской области подходит к концу

    Мурманск, 15 мая. Постепенно отключать отопление в домах начинают в Мурманской области. Об этом сообщает пресс-служба «МЭС».

    Так, соответствующее решение было принято администрацией в связи с благоприятными погодными условиями.

    «Учитывая благоприятные погодные условия в регионе, энергетики «держат руку на пульсе» и готовы в любое время приступить с управляющими компаниями к массовым отключениям», — сообщает пресс-служба «МЭС».

    Первыми на очереди стоят дома в Апатитах и Кировске, где во вторник, 15 мая, начнут остывать батареи. Однако было принято решение, что отопление образовательных учреждений и социальных объектов пока будет сохраняться.

    Автор: Алексей Громов
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