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Выпавшая из окна годовалая девочка скончалась в больнице Мурманской области
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    Выпавшая из окна годовалая девочка скончалась в больнице Мурманской области

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    Выпавшая из окна годовалая девочка скончалась в больнице Мурманской области

    Мурманск, 14 мая. Следователи проводят проверку по факту смерти гибели годовалой девочки, которая выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.

    Трагический инцидент произошел в минувшее воскресенье, 13 мая, около 11:00 часов утра: годовалая девочка забралась на подоконник и выпала из окна квартиры на третьем этаже на улице Архангельской в Ковдоре. Малышку незамедлительно госпитализировали, однако она скончалась в больнице в тот же день из-за смертельных травм.

    В настоящее время сотрудники следственного комитета проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося, после чего будет принято решение процессуального характера.

    Автор: Алексей Громов
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