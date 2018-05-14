Выпавшая из окна годовалая девочка скончалась в больнице Мурманской области

Мурманск, 14 мая. Следователи проводят проверку по факту смерти гибели годовалой девочки, которая выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.

Трагический инцидент произошел в минувшее воскресенье, 13 мая, около 11:00 часов утра: годовалая девочка забралась на подоконник и выпала из окна квартиры на третьем этаже на улице Архангельской в Ковдоре. Малышку незамедлительно госпитализировали, однако она скончалась в больнице в тот же день из-за смертельных травм.

В настоящее время сотрудники следственного комитета проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося, после чего будет принято решение процессуального характера.