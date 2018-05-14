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Пассажиры жестоко избили таксиста в Мурманске
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    Пассажиры жестоко избили таксиста в Мурманске

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    Пассажиры жестоко избили таксиста в Мурманске

    Мурманск, 14 мая. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту нападения пассажиров на таксиста в Мурманске.

    Соответствующую информацию передает ИА «Би-порт» со ссылкой на данные, полученные от очевидцев неприятного инцидента. Нападение произошло утром, около десяти часов утра, произошло около дома на Ломоносова, 3.

    «Двое молодых людей напали на таксиста, били кулаками по машине, вытащили водителя из автомобиля, били вдвоем руками и ногами. А потом убежали», — пишет очевидец.

    Жительница дома, которая запечатлела на видео нападение, подчеркивает, что конфликт произошел из-за оплаты поездки. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

    Автор: Алексей Громов
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