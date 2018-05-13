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Лекция о подвигах советских спецслужб прошла в Нахимовском училище Мурманска
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    Лекция о подвигах советских спецслужб прошла в Нахимовском училище Мурманска

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    Лекция о подвигах советских спецслужб прошла в Нахимовском училище Мурманска

    Мурманск, 13 мая. Сотрудники УФСБ России по Северному флоту встретились с кадетами. Ветераны спецслужб рассказали о вкладе органов контрразведки в ВОВ.

    Как сообщает пресс-служба УФСБ России по СФ, в конференц-зале Нахимовского военно-морского училища прошла лекция бывших сотрудников советских и российских спецслужб. На лекции ветеран органов военной контрразведки А.В. Медведев поделился информацией об истории создания военной контрразведки СМЕРШ. Также ветеран обозначил роль органов разведки в ходе Великой Отечественной войны. А.В. Медведев рассказал об успехах, которых достигли военные контрразведчики.

    После беседы, все собравшиеся посмотрели документальный фильм на данную тематику.

    Автор: Софья Куликова
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