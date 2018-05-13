Лекция о подвигах советских спецслужб прошла в Нахимовском училище Мурманска

Мурманск, 13 мая. Сотрудники УФСБ России по Северному флоту встретились с кадетами. Ветераны спецслужб рассказали о вкладе органов контрразведки в ВОВ.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по СФ, в конференц-зале Нахимовского военно-морского училища прошла лекция бывших сотрудников советских и российских спецслужб. На лекции ветеран органов военной контрразведки А.В. Медведев поделился информацией об истории создания военной контрразведки СМЕРШ. Также ветеран обозначил роль органов разведки в ходе Великой Отечественной войны. А.В. Медведев рассказал об успехах, которых достигли военные контрразведчики.

После беседы, все собравшиеся посмотрели документальный фильм на данную тематику.