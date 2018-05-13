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Самолет больше часа кружил над Мурманском из-за тумана
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    Самолет больше часа кружил над Мурманском из-за тумана

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    Самолет больше часа кружил над Мурманском из-за тумана

    Мурманск, 13 мая. Сильный туман изменил расписание вылетов и прибытия самолетов в мурманском аэропорту.

    Как сообщает «Мурманский вестник», из-за сильного тумана самолет компании «Ютейр» больше часа кружил над Мурманском. Рейс UT-577 из Москвы авиакомпании «Ютейр» так и не смог приземлиться в заполярной столице и ушел на запасной аэродром в Архангельске, где сел в восемь утра.

    В районе аэропорта вертикальная видимость составляет около 50 метров, а горизонтальная – всего 200 метров. В связи с неблагоприятными погодными условиями рейс авиакомпании «Аэрофлот» из московского Шереметьева перенесли на неопределенное время.

    Автор: Софья Куликова
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