Стало известно, когда покажут выпуск «Орла и Решки» про Мурманскую область

Мурманск, 12 мая. Съемочная группа посетила Мурманск, Апатиты, Кировск и Териберку в марте 2018 года.

Как сообщили в группе актера Даниила Вахрушева, премьера выпуска состоится 28 мая в 21.00.

До недавнего времени ведущие выпуска были неизвестны, пока Мария Ивакова не выложила фото из Мурманска в «Инстаграмм». Прежде Мария Ивакова принимала участие в съемках «Орел и Решка: шопинг» и «Утро на Пятнице». Второго ведущего программы раскрыли чуть позднее. Им оказался актер серила «Физрук» Даниил Вахрушев.

Съемки выпуска выдались не простыми: машины съемочный группы застревали в снегах, а ведущие замерзали в погоне за северным сиянием. Однако съемки в Заполярье должны получится особенно интересными.

