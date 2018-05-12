Меню
Общество
Стало известно, когда покажут выпуск «Орла и Решки» про Мурманскую область
Технологии
Volkswagen попросил не использовать заднее левое место в Polo, Ibiza и Arona
Следующая новость
Загрузка...

    Стало известно, когда покажут выпуск «Орла и Решки» про Мурманскую область

    39

    Стало известно, когда покажут выпуск «Орла и Решки» про Мурманскую область

    Мурманск, 12 мая. Съемочная группа посетила Мурманск, Апатиты, Кировск и Териберку в марте 2018 года.

    Как сообщили в группе актера Даниила Вахрушева, премьера выпуска состоится 28 мая в 21.00. 

    До недавнего времени ведущие выпуска были неизвестны, пока Мария Ивакова не выложила фото из Мурманска в «Инстаграмм». Прежде Мария Ивакова принимала участие в съемках «Орел и Решка: шопинг» и «Утро на Пятнице». Второго ведущего программы раскрыли чуть позднее. Им оказался актер серила «Физрук» Даниил Вахрушев.

    Съемки выпуска выдались не простыми: машины съемочный группы застревали в снегах, а ведущие замерзали в погоне за северным сиянием. Однако съемки в Заполярье должны получится особенно интересными.
     

    Автор: Софья Куликова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.