Мурманские приставы расселяют аварийный дом на Декабристов



Мурманск, 12 мая. Судебные приставы выдали жильцам постановление о расселении, однако в общежитие переезжать никто не хочет.

Жители двухэтажного деревянного дома на улице Декабристов сопротивляются выселению из аварийного здания. Исполнительные органы выехали на место и выдали жильцам постановление о запрете эксплуатации здания и газового оборудования, сообщает «Комсомольская правда».

«Согласно закону, подобное решение необходимо исполнить в течение суток с момента получения. В противном случае предусматриваются административные санкции в виде штрафа», — сообщил пресс-секретарь УФССП Мурманской области Эдуард Вичев.

Ранее жильцы просили признать дом аварийным и расселить их. Однако, власти города решили пересилить жильцов в общежитие. Многие такую инициативу не поддержали и остались жить в аварийном доме. Жильцы заверили расписку о том, что остаются в доме на свой страх и риск, но тем не менее городские власти не оставляют попыток выселить жильцов в общежитие сомнительного качества. В доме уже отключали ток.

