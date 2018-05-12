Власти Мурманска не рекомендуют жителям Абрам-Мыса пользоваться водой из-под крана



Мурманск, 12 мая. Жителям микрорайона Абрам-Мыса не рекомендуют пользоваться водопроводной водой в качестве питья или для приготовления пищи.

Как сообщает пресс-служба администрации города, качество воды в микрорайоне ухудшилось. ГОУП «Мурманскводоканал» выяснит причину подобных изменений и устранит причину ухудшения качества воды, согласует меры с Роспотребнадзором и отчитается перед администрацией города.

Также до устранения причин и восстановления качества воды, управление Первомайского административного округа Мурманска и комитет по экономическому развитию администрации Мурманска направит обращение к поставщикам бутилированной воды об обеспечении бесперебойной торговли на территории жилого района Абрам-Мыс.

В социальных объектах жилого района, как школа №16 и детский садик №76 воду будут пропускать через очистительные фильтры.

