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Власти Мурманска не рекомендуют жителям Абрам-Мыса пользоваться водой из-под крана
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    Власти Мурманска не рекомендуют жителям Абрам-Мыса пользоваться водой из-под крана

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    Власти Мурманска не рекомендуют жителям Абрам-Мыса пользоваться водой из-под крана
    Мурманск, 12 мая. Жителям микрорайона Абрам-Мыса не рекомендуют пользоваться водопроводной водой в качестве питья или для приготовления пищи.

    Как сообщает пресс-служба администрации города, качество воды в микрорайоне ухудшилось. ГОУП «Мурманскводоканал» выяснит причину подобных изменений и устранит причину ухудшения качества воды, согласует меры с Роспотребнадзором и отчитается перед администрацией города.

    Также до устранения причин и восстановления качества воды, управление Первомайского административного округа Мурманска и комитет по экономическому развитию администрации Мурманска направит обращение к поставщикам бутилированной воды об обеспечении бесперебойной торговли на территории жилого района Абрам-Мыс.

    В социальных объектах жилого района, как школа №16 и детский садик №76 воду будут пропускать через очистительные фильтры.
     

    Автор: Сфоья Куликова
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