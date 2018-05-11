Губернатор Мурманской области наградит лучших многодетных матерей

Мурманск, 11 мая. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун наградит лучших многодетных матерей в честь Международного дня семьи.

Церемония награждения пройдет в областном ДК имени Кирова, передает информационное агентство «СеверПост.ru». Так, пять матерей будут награждены почётным знаком Мурманской области «Материнская слава», кроме этого, 17 семей в регионе получат Памятные адреса.

Отметим, что в рамках мероприятия благодарственные письма получат победители конкурса под названием «Семья года».

Напомним, губернатор Мурманской области Марина Ковтун сообщила, что здание бывшего Дома офицеров будет сдано в эксплуатацию в первом квартале 2019 года.