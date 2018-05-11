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Губернатор Мурманской области наградит лучших многодетных матерей
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    Губернатор Мурманской области наградит лучших многодетных матерей

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    Губернатор Мурманской области наградит лучших многодетных матерей

    Мурманск, 11 мая. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун наградит лучших многодетных матерей в честь Международного дня семьи.

    Церемония награждения пройдет в областном ДК имени Кирова, передает информационное агентство «СеверПост.ru». Так, пять матерей будут награждены почётным знаком Мурманской области «Материнская слава», кроме этого, 17 семей в регионе получат Памятные адреса.

    Отметим, что в рамках мероприятия благодарственные письма получат победители конкурса под названием «Семья года».

    Напомним, губернатор Мурманской области Марина Ковтун сообщила, что здание бывшего Дома офицеров будет сдано в эксплуатацию в первом квартале 2019 года.

    Автор: Алексей Громов
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