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Автомобилист сбил пешехода на Североморском шоссе и скрылся
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    Автомобилист сбил пешехода на Североморском шоссе и скрылся

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    Автомобилист сбил пешехода на Североморском шоссе и скрылся

    Мурманск, 11 мая. Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в Мурманской области: неизвестный автомобилист сбил пешехода и скрылся.

    Как передает «МК», автомобильное происшествие случилось в четверг, 10 мая на восьмом километре Североморского шоссе: автомобилист сбил 28-летнего мужчину, который двигался по обочине в попутном направлении, и скрылся.

    Сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавшего в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося ДТП, также устанавливают личность водителя.

    Автор: Алексей Громов
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