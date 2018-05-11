Автомобилист сбил пешехода на Североморском шоссе и скрылся

Мурманск, 11 мая. Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в Мурманской области: неизвестный автомобилист сбил пешехода и скрылся.

Как передает «МК», автомобильное происшествие случилось в четверг, 10 мая на восьмом километре Североморского шоссе: автомобилист сбил 28-летнего мужчину, который двигался по обочине в попутном направлении, и скрылся.

Сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавшего в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося ДТП, также устанавливают личность водителя.