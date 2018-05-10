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Стало известно, когда завершится реконструкция нового здания театра кукол в Мурманске
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    Стало известно, когда завершится реконструкция нового здания театра кукол в Мурманске

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    Стало известно, когда завершится реконструкция нового здания театра кукол в Мурманске

    Мурманск, 10 мая. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун сообщила, что здание бывшего Дома офицеров будет сдано в эксплуатацию в первом квартале 2019 года.

    Соответствующую информацию передает ИА «Би-порт» со ссылкой на данные, полученные во время инспекции здания губернатора Марины Ковтун. Так, дом бывшего Дома офицеров, куда переедет Мурманский областной театр кукол, может быть готов в первом квартале следующего года.

    Отметим, что реконструкция театра кукол проводится в рамках программы к столетию Мурманска на деньги из федерального бюджета. Стоимость контракта составляет около 280 миллионов рублей.

    Планируется, что после проведения ремонтных работ в здании будут оборудованы два зала, а именно, большой на 300 человек и малый на 60 человек.

    Автор: Алексей Громов
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