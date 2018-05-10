Около 900 военных приняли участие в Параде Победы в Мурманске

Мурманск, 10 мая. Парад в честь 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в Мурманске.

Как передает «Российская газета», около 900 военнослужащих приняли участие в Параде Победы и прошли по центральной площади города, в том числе, члены экипажа авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», атомной подводной лодки «Гепард», пограничники и нахимовцы. Отметим, что Парад принимал командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

Также в параде были задействованы 49 единиц военной техники, среди которых особая известность у легендарного танка Т-34, отечественного мотоцикла «Урал» М-72, артиллерийской установки СУ-100 и американского среднего танка М4А2 «Шерман». Отметим, что после Парада Победы состоялось шествие колонны «Бессмертного полка».