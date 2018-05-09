Младенец скончался от редкой инфекции в Мурманской области



Мурманск, 9 мая. В Апатитах младенец умер от острой формы менингококцемии.

Как сообщает «Хибинформбюро», за сутки к младенцу дважды приезжал экипаж скорой помощи. При первом вызове диагностировали острую кишечную инфекцию и предложили госпитализацию, однако родители отказались.

К ночи состояние младенца ухудшилось и скорую вызвали повторно. Медики госпитализировали ребенка в кировский приемный покой. Однако после обследования решено было отправить пациента в инфекционное отделение больницы в Апатитах. Спустя несколько часов младенец скончался от острой формы менингококцемии. Данная болезнь развивается молниеносно и ее практически невозможно диагностировать, а когда уже появляются признаки, то помочь пациенту уже нельзя.

Ранее в Мурманске завели уголовное дело по факту гибели 16-летнего подростка в больнице.