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Младенец скончался от редкой инфекции в Мурманской области
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    Младенец скончался от редкой инфекции в Мурманской области

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    Младенец скончался от редкой инфекции в Мурманской области
    Мурманск, 9 мая. В Апатитах младенец умер от острой формы менингококцемии.

    Как сообщает «Хибинформбюро», за сутки к младенцу дважды приезжал экипаж скорой помощи. При первом вызове диагностировали острую кишечную инфекцию и предложили госпитализацию, однако родители отказались. 

    К ночи состояние младенца ухудшилось и скорую вызвали повторно. Медики госпитализировали ребенка в кировский приемный покой. Однако после обследования решено было отправить пациента в инфекционное отделение больницы в Апатитах. Спустя несколько часов младенец скончался от острой формы менингококцемии. Данная болезнь развивается молниеносно и ее практически невозможно диагностировать, а когда уже появляются признаки, то помочь пациенту уже нельзя. 

    Ранее в Мурманске завели уголовное дело по факту гибели 16-летнего подростка в больнице.

    Автор: Софья Куликова
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