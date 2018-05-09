Глава Мурманской области поздравила северян с Днем Победы



Мурманск, 9 мая. Губернатор Марина Ковтун поздравила земляков с Великим праздником.

Глава региона опубликовала запись в «Твиттере», в которой поздравила всех северян с Днем Победы.

Накануне губернатор принимала участие в праздничном концерте в ДК Кирова. Ковтун произнесла со сцены слова благодарности и подчеркнула важность сохранения памяти об этих трагических событиях в истории нашей страны.

«Почтение к их подвигу – это больше чем память, больше чем история. Это настоящая основа, фундамент русского характера, это наша суть, наша совесть», – заявила Марина Ковтун

Также она напомнила, что на севере проходил один из важнейших рубежей обороны страны.

