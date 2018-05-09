Глава Мурманской области поздравила северян с Днем Победы
Мурманск, 9 мая. Губернатор Марина Ковтун поздравила земляков с Великим праздником.
Глава региона опубликовала запись в «Твиттере», в которой поздравила всех северян с Днем Победы.
Накануне губернатор принимала участие в праздничном концерте в ДК Кирова. Ковтун произнесла со сцены слова благодарности и подчеркнула важность сохранения памяти об этих трагических событиях в истории нашей страны.
«Почтение к их подвигу – это больше чем память, больше чем история. Это настоящая основа, фундамент русского характера, это наша суть, наша совесть», – заявила Марина Ковтун
Также она напомнила, что на севере проходил один из важнейших рубежей обороны страны.