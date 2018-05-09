Меню
Общество
Глава Мурманской области поздравила северян с Днем Победы
Россия
«За мир, ветеранов и Россию»: Путин на торжественном приеме поднял тост за поколение победителей
Следующая новость
Загрузка...

    Глава Мурманской области поздравила северян с Днем Победы

    44

    Глава Мурманской области поздравила северян с Днем Победы
    Мурманск, 9 мая. Губернатор Марина Ковтун поздравила земляков с Великим праздником.

    Глава региона опубликовала запись в «Твиттере», в которой поздравила всех северян с Днем Победы.

    Накануне губернатор принимала участие в праздничном концерте в ДК Кирова. Ковтун произнесла со сцены слова благодарности и подчеркнула важность сохранения памяти об этих трагических событиях в истории нашей страны.

    «Почтение к их подвигу – это больше чем память, больше чем история. Это настоящая основа, фундамент русского характера, это наша суть, наша совесть», – заявила Марина Ковтун

    Также она напомнила, что на севере проходил один из важнейших рубежей обороны страны.
     

    Автор: Софья Куликова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.