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Общество
СК РФ завел дело о смерти подростка в мурманской больнице
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    СК РФ завел дело о смерти подростка в мурманской больнице

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    СК РФ завел дело о смерти подростка в мурманской больнице
    Мурманск, 8 мая. Следственные органы СКР по Мурманской области возбудили уголовное дело после смерти 16-летнего подростка в больнице Мурманска.

    Как сообщает СУСК РФ по Мурманской области, по факту смерти 16-летнего мальчика в одном из медицинских учреждений города Мурманска возбуждено уголовное дело.

    По данным следствия, 25 апреля 2018 года в медико-санитарную часть № 120 города Снежногорск Мурманской области с жалобами на боли в грудной клетке поступил 16-летний подросток. Мальчика госпитализировали в хирургию, затем перевели в реанимацию «Мурманской детской клинической больницы», где он скончался 3 мая.

    В настоящее время следствие проверяет медицинскую документацию, чтобы дать правовую оценку действиям сотрудников медучреждений. 

    Автор: Софья Куликова
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