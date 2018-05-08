СК РФ завел дело о смерти подростка в мурманской больнице



Мурманск, 8 мая. Следственные органы СКР по Мурманской области возбудили уголовное дело после смерти 16-летнего подростка в больнице Мурманска.

Как сообщает СУСК РФ по Мурманской области, по факту смерти 16-летнего мальчика в одном из медицинских учреждений города Мурманска возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 25 апреля 2018 года в медико-санитарную часть № 120 города Снежногорск Мурманской области с жалобами на боли в грудной клетке поступил 16-летний подросток. Мальчика госпитализировали в хирургию, затем перевели в реанимацию «Мурманской детской клинической больницы», где он скончался 3 мая.

В настоящее время следствие проверяет медицинскую документацию, чтобы дать правовую оценку действиям сотрудников медучреждений.