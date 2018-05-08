Вандалы в Мурманске изрезали баннеры ко Дню Победы



Мурманск, 8 мая. На улице Героев-североморцев неизвестные исполосовали баннеры с изображением советских солдат.

Пресс-служба регионального УМВД сообщила, что были обнаружены многочисленные повреждения баннеров, посвященных Дню Победы. На баннерах изображены советские военнослужащие времен Великой Отечественной войны.

Неизвестные изрезали баннер на строительном заборе детского городка «Сказка». Владелец баннера «Мурманские городские парки и скверы» предпринял попытку склеить изображение, но порез остается заметным.

Отделом полиции №2 УМВД России по городу Мурманску возбуждено уголовное дело по статье вандализм. Полиция разыскивает очевидцев преступления, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Помимо морального оскорбления, инцидент носит и материальный характер. Владелец баннера заявил об ущербе в 70 тысяч рублей.

