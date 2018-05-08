Корабли Северного флота дадут артиллерийский салют в День Победы

Мурманск, 8 мая. Боевые корабли Северного флота примут участие в праздновании Дня Победы и дадут салют из артиллерийских орудий.

Салют в честь павших на войне солдат будет пущен с малых противолодочных кораблей «Брест» и «Снежногорск», которые пришвартованы в Кольском заливе напротив мурманского Алёши.

Также на всех кораблях, подводных лодках и судах Северного флота состоится торжественное поднятие флагов России и военно-морского флота. Все корабли будут украшены флагами расцвечивания.

Жители смогут поднятья на борт трех надводных боевых кораблей Кольской флотилии. Малый ракетный корабль «Айсберг», базовый тральщик «Ельня» и противодиверсионный катер «Валерий Федянин» открыты для посещения в честь праздника Победы 8 и 9 мая с 12.00 до 19.00.

Для посещения кораблей будут формироваться экскурсионные группы по 50 человек. Время одной экскурсии составит примерно 40 минут. Для прохода необходимо будет предоставить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Несовершеннолетние должны предъявить свидетельство о рождении и находиться в присутствии взрослых.

