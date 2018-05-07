Правительство Мурманской области выделит более 792 млн рублей муниципалитетам

Мурманск, 7 мая. Министерство образования и науки Мурманской области направило муниципалитетом более 792,5 миллионов рублей.

Как передает информационное агентство «Nord-News», муниципалитетам предоставят субсидии и субвенции в размере 792,5 миллиона рублей.

«Эти деньги будут направлены на нужды детских садов и школ, органов опеки и попечительства. Например, на выплату заработной платы сотрудникам, обеспечение бесплатным питанием и молоком отдельных категорий обучающихся», — сообщает пресс-служба минобрнауки.

Кроме этого, выделенные средства направят на предоставление ежемесячной выплаты опекунам, попечителям, приемным родителям, подчеркивает «Комсомольская правда — Мурманск».