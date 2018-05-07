Стало известно, когда завершится отопительный сезон в Мурманской области

Мурманск, 7 мая. Жителям Мурманской области рассказали, что центральное отопление отключат в середине мая.

Как передает информационное агентство «СеверПост.ru», исполняющая обязанности министра энергетики и ЖКХ Мария Бородина на совещании правительства Мурманской области сообщила, что отопительный сезон в регионе завершится к середине мая, так как достаточно теплая погода начнется с 10 мая.

В прошлом году из-за затяжной весны отопительный сезон в Мурманске был завершён только 9 июня.

Ранее сообщалось о том, что киномарафон «Северный Характер» в Мурманской области завершился торжественной церемонией закрытия.