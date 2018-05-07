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Стало известно, когда завершится отопительный сезон в Мурманской области
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    Стало известно, когда завершится отопительный сезон в Мурманской области

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    Стало известно, когда завершится отопительный сезон в Мурманской области

    Мурманск, 7 мая. Жителям Мурманской области рассказали, что центральное отопление отключат в середине мая.

    Как передает информационное агентство «СеверПост.ru», исполняющая обязанности министра энергетики и ЖКХ Мария Бородина на совещании правительства Мурманской области сообщила, что отопительный сезон в регионе завершится к середине мая, так как достаточно теплая погода начнется с 10 мая.

    В прошлом году из-за затяжной весны отопительный сезон в Мурманске был завершён только 9 июня.

    Ранее сообщалось о том, что киномарафон «Северный Характер» в Мурманской области завершился торжественной церемонией закрытия.

    Автор: Алексей Громов
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