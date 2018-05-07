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Киномарафон «Северный характер» завершился в Мурманской области
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    Киномарафон «Северный характер» завершился в Мурманской области

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    Киномарафон «Северный характер» завершился в Мурманской области

    Мурманск, 7 мая. Киномарафон «Северный Характер» в Мурманской области завершился торжественной церемонией закрытия.

    Как передает ИА «Би-порт», финальная церемония VI киномарафона под названием «Северный Характер» состоялась в Междуреченском сельском доме культуры. Отметим, что мероприятие, приуроченное к 80-летию Мурманской области, проходило в регионе в период с 13 марта по 6 мая. Так, кинопоказы были проведены в 60 учреждениях культуры, где организовали около 400 сеансов.

    Напомним, родственники разыскивают 29-летнюю мать четырехлетней девочки, которая ушла из дома в Мурманске три дня назад и не вернулась.

    Автор: Алексей Громов
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