Жителям Заполярья обещают теплый понедельник

Мурманск, 7 мая. Синоптики обещают жителям и гостям Мурманской области достаточно теплое начало рабочей недели.

Соответствующую информацию передает «Мурманский вестник» со ссылкой на данные, полученные в областном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, в понедельник, 7 мая, столбик термометра поднимется выше десяти градусов плюсом. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, ветер будет дуть западный умеренный, также отмечается, что в ночное время суток он будет достаточно сильным.

Напомним, два чрезвычайных происшествия случились вчера в Мурманской области: произошло возгорание в квартире, расположенной в областном центре, и в бытовке в Кандалакше.