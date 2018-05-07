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Жителям Заполярья обещают теплый понедельник
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    Жителям Заполярья обещают теплый понедельник

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    Жителям Заполярья обещают теплый понедельник

    Мурманск, 7 мая. Синоптики обещают жителям и гостям Мурманской области достаточно теплое начало рабочей недели.

    Соответствующую информацию передает «Мурманский вестник» со ссылкой на данные, полученные в областном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

    Так, в понедельник, 7 мая, столбик термометра поднимется выше десяти градусов плюсом. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, ветер будет дуть западный умеренный, также отмечается, что в ночное время суток он будет достаточно сильным.

    Напомним, два чрезвычайных происшествия случились вчера в Мурманской области: произошло возгорание в квартире, расположенной в областном центре, и в бытовке в Кандалакше.

    Автор: Алексей Громов
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