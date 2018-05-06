Меню
Общество
В Мурманске мать четырехлетней девочки ушла из дома и не вернулась
Общество
Патриарх Московский и всея Руси отслужил литургию в преддверии Дня Победы
Следующая новость
Загрузка...

    В Мурманске мать четырехлетней девочки ушла из дома и не вернулась

    60

    В Мурманске мать четырехлетней девочки ушла из дома и не вернулась

    Мурманск, 6 мая. Родственники разыскивают 29-летнюю мать четырехлетней девочки, которая ушла из дома в Мурманске три дня назад и не вернулась.

    Как сообщает «Мурманский вестник», 29-летняя Наталья Абдулова ушла из дома 3 мая в 18.00 часов вечера, ее видели в районе Свердлова, 28. Родственники просят всех, кто видел пропавшую или имеет какую-либо информацию о местонахождении женщины, позвонить по телефону +79600237213.

    Женщина ушла из дома в черных высоких сапогах, синих джинсах, горчичного цвета кардигане с капюшоном и черной куртке.

    Напомним, два чрезвычайных происшествия случились вчера в Мурманской области: произошло возгорание в квартире, расположенной в областном центре, и в бытовке в Кандалакше.

     

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.