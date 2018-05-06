В Мурманске мать четырехлетней девочки ушла из дома и не вернулась

Мурманск, 6 мая. Родственники разыскивают 29-летнюю мать четырехлетней девочки, которая ушла из дома в Мурманске три дня назад и не вернулась.

Как сообщает «Мурманский вестник», 29-летняя Наталья Абдулова ушла из дома 3 мая в 18.00 часов вечера, ее видели в районе Свердлова, 28. Родственники просят всех, кто видел пропавшую или имеет какую-либо информацию о местонахождении женщины, позвонить по телефону +79600237213.

Женщина ушла из дома в черных высоких сапогах, синих джинсах, горчичного цвета кардигане с капюшоном и черной куртке.

Напомним, два чрезвычайных происшествия случились вчера в Мурманской области: произошло возгорание в квартире, расположенной в областном центре, и в бытовке в Кандалакше.