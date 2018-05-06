Два здания горели в субботу вечером в Мурманской области

Мурманск, 6 мая. Два чрезвычайных происшествия случились вчера в Мурманской области: произошло возгорание в квартире, расположенной в областном центре, и в бытовке в Кандалакше.

Как передает «Мурманский вестник», в субботу, 5 мая, на Свердлова в Мурманске загорелась квартира. На место ЧП незамедлительно прибыли два пожарных расчета, которые ликвидировали возгорание.

Также пожар произошел на улице Защитников Заполярья в Кандалакше: здание №3 охватило огнем, общая площадь возгорания составила 35 квадратных метров.

В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара.