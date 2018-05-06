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Происшествия
Два здания горели в субботу вечером в Мурманской области
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    Два здания горели в субботу вечером в Мурманской области

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    Два здания горели в субботу вечером в Мурманской области

    Мурманск, 6 мая. Два чрезвычайных происшествия случились вчера в Мурманской области: произошло возгорание в квартире, расположенной в областном центре, и в бытовке в Кандалакше.

    Как передает «Мурманский вестник», в субботу, 5 мая, на Свердлова в Мурманске загорелась квартира. На место ЧП незамедлительно прибыли два пожарных расчета, которые ликвидировали возгорание.

    Также пожар произошел на улице Защитников Заполярья в Кандалакше: здание №3 охватило огнем, общая площадь возгорания составила 35 квадратных метров.

    В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара.

     

    Автор: Алексей Громов
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