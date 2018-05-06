Определен состав делегации от Мурманской области на инаугурации Путина

Мурманск, 6 мая. Мурманскую область на инаугурации президента России Владимира Путина представят губернатор Марина Ковтун, председатель областной Думы Сергей Дубовой и руководитель областной общественной палаты Юрий Мананков.

Как передает информационное агентство «СеверПост.ru», 7 мая на инаугурации президента России Владимира Путина от Мурманской области будут присутствовать глава региона Марина Ковтун, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и руководитель областной общественной палаты Юрий Мананков.

Кроме этого, в составе делегации будут главный врач клинической больницы Александра Будова, гендиректор Мурманского торгового порта Александр Масько и директор «Атомфлота» Вячеслав Рукша.