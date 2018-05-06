Праздничный концерт ко Дню Победы пройдет в Мурманске

Мурманск, 6 мая. Праздничный концерт в честь 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится во вторник в Мурманске.

Как передает «Вечерний Мурманск», 7 мая в 15:00 часов дня в актовом зале Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени Месяцева состоится концерт, приуроченный к празднованию Дня Победы.

Зрители увидят постановку Театральной студии МГТУ, выступления Вокальной студии МГТУ, курсантов Нахимовского военно-морского училища.

Ранее сообщалось о том, что 15 студенческих коллективов приняли участие в ежегодном межнациональном творческом фестивале, получившим название «Вместе», и подготовили для зрителей яркие танцевальные и вокальные выступления, которые позволили познакомиться с традициями разных народов.