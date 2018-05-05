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Мурманские подростки устроили экстремальное шоу на крыше девятиэтажки
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    Мурманские подростки устроили экстремальное шоу на крыше девятиэтажки

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    Мурманские подростки устроили экстремальное шоу на крыше девятиэтажки

    Мурманск, 5 мая. Молодые люди снимали опасные трюки на крыше дома.

    Подростки 14-15 лет выполняли опасные трюки и снимали на экшн-камеру. Примерно в 19.30 два молодых человека встали на крыше дома у самого края, затем один взял друга за руку, а тот свесился с крыши. Ко второму юноше был привязан трос, но вся конструкция выглядела ненадежно. 

    После парень притворился, что бьет друга ногой в живот. Все опасные трюки подростки снимали на камеру, которая находилась на штативе.

    В полицию обратились жильцы дома напротив. Им не очень понравилось экстремальное представление на соседей крыше.

    В итоге, подростки закончили снимать опасные сцены и ушли до приезда полиции. На данный момент полиция пытается установить личность каскадеров на крыше.
     

    Автор: Софья Куликова
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