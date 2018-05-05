Мурманские подростки устроили экстремальное шоу на крыше девятиэтажки

Мурманск, 5 мая. Молодые люди снимали опасные трюки на крыше дома.

Подростки 14-15 лет выполняли опасные трюки и снимали на экшн-камеру. Примерно в 19.30 два молодых человека встали на крыше дома у самого края, затем один взял друга за руку, а тот свесился с крыши. Ко второму юноше был привязан трос, но вся конструкция выглядела ненадежно.

После парень притворился, что бьет друга ногой в живот. Все опасные трюки подростки снимали на камеру, которая находилась на штативе.

В полицию обратились жильцы дома напротив. Им не очень понравилось экстремальное представление на соседей крыше.

В итоге, подростки закончили снимать опасные сцены и ушли до приезда полиции. На данный момент полиция пытается установить личность каскадеров на крыше.

