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На улицах Мурманска появилась новая дорожная техника
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    На улицах Мурманска появилась новая дорожная техника

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    На улицах Мурманска появилась новая дорожная техника
    Мурманск, 5 мая. В преддверии Дня Победы в городе появилась новая уборочная техника.

    В Мурманске тщательно готовятся к предстоящим празднованиям, особое внимание уделено внешнему облику города. Для обеспечения чистоты улиц и уборки пыли, в городе появилась новая уборочная техника.

    Сейчас в городе работают 4 вакуумных погрузчика – пылесоса фирмы Centurion. Три из них находятся в муниципальной собственности, еще один выделил морской торговый порт Мурманска, чтобы обеспечить чистоту к 9 Мая.

    Каждый день в Мурманске выходят около 140 человек и выезжает более 80 единиц уборочной техники. Дороги очищают механизировано, а мелкие участки, такие как остановки, лестницы убирают вручную.

    С улиц Мурманска уже вывезли более 400 кубометров песка, продолжается украшение города к празднику и очищение зеленых зон.
     

    Автор: Софья Куликова
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