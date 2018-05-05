На улицах Мурманска появилась новая дорожная техника



Мурманск, 5 мая. В преддверии Дня Победы в городе появилась новая уборочная техника.

В Мурманске тщательно готовятся к предстоящим празднованиям, особое внимание уделено внешнему облику города. Для обеспечения чистоты улиц и уборки пыли, в городе появилась новая уборочная техника.

Сейчас в городе работают 4 вакуумных погрузчика – пылесоса фирмы Centurion. Три из них находятся в муниципальной собственности, еще один выделил морской торговый порт Мурманска, чтобы обеспечить чистоту к 9 Мая.

Каждый день в Мурманске выходят около 140 человек и выезжает более 80 единиц уборочной техники. Дороги очищают механизировано, а мелкие участки, такие как остановки, лестницы убирают вручную.

С улиц Мурманска уже вывезли более 400 кубометров песка, продолжается украшение города к празднику и очищение зеленых зон.

