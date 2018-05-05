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В Мурманске прошла генеральная репетиция парада Победы
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    В Мурманске прошла генеральная репетиция парада Победы

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    В Мурманске прошла генеральная репетиция парада Победы

    Мурманск, 5 мая. Утром 5 мая состоялась репетиция парада Победы. Следующая репетиция запланирована на 7 мая. 

    По улицам Мурманска прошли пешие колонны военных — североморцы, пограничники, спасатели, представители силовых структур и ведомств, юнармейцы. Всего в репетиции было задействовано около 900 человек. 

    Уже во второй раз в составе колонны пройдут женщины-военнослужащие. Также в этом году впервые в параде будут участвовать нахимовцы – рота барабанщиков.

    В параде примут участие и военные прошлых веков. Историческая реконструкция взводов красноармейцев и краснофлотцев разных лет также станет частью парада.

    Праздничная колонна начнет свое шествие на улице Героев Рыбачьего, затем двинется на проспект Кольский, проспект Ленина, улицу Карла Либкнехта, Нижне-Ростинское шоссе, пройдет по улице Нахимова, улице Адмирала флота Лобова и закончит шествие на проспекте Героев-североморцев.

    Дороги будут временно перекрыты по всему маршруту шествия колонны.

    Автор: Софья Куликова
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