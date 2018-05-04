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Начальник УМВД РФ по Мурманской области снят с должности
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    Начальник УМВД РФ по Мурманской области снят с должности

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    Начальник УМВД РФ по Мурманской области снят с должности
    Мурманск, 4 мая. Глава УМВД по Мурманской области Игорь Баталов ушел в отставку. Приказ об увольнении подписал президент России Владимир Путин.

    Указом главы государства Баталов освобожден от должности без объяснения причин.

    В СМИ появилась информация о том, что причиной увольнения могло стать расследование журналистов о денежных махинациях генерал-майора, его причастности к махинациям с премиями, заказными делами. За последнее время из регионального МВД уволилось много сотрудников, не желавших участвовать в коррупционных делах.

    Журналистское расследование заинтересовало сотрудников главного управления собственной безопасности МВД Российской Федерации. В ходе проверки сотрудники нашли подтверждения фактам из репортажа телеканала. Результаты проверки еще не оглашаются, но Баталова уже попросили покинуть кресло начальника УМВД по Мурманской области. Ранее собственную проверку в отношении Баталова начал следственный комитет по Мурманской области.

    На пост начальника УМВД по Мурманской области назначен полковник юстиции Руслан Ялалов.
     

    Автор: Софья Куликова
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