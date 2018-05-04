В Мурманске 87 домой остались без горячей воды



Мурманск, 4 мая. В Мурманске отключили горячую воду в 87 домах из-за аварии на трубопроводе.

В дежурной службе города сообщили, что отключение горячей воды вызвано аварией на трубопроводе. Авария произошла сегодня утром, с восьми утра ведутся работы по устранению утечки.

В результате аварии без горячей воды остались 87 домой на улицах Чехова, Полухина, Павлова, Фролова, переулке Дальнем.

Подача горячего водоснабжения прекращена по адресам:

ул.Чехова,10,11,12/37,3,4,5,6,7,9;

ул. Полухина,1,2,3,4,5,15,16б,18, 20,22,9,9а,11,12,12а,12б,14,14а, 14б,14в,16;

ул. Павлова,14,16,19,22,24,26,28, 29,30,31,32,33,34,35,36,38,40,42/20,43,45,

47,49,5,21,57,59,12;

пер. Дальний,1,2,7, 8,9,10,11,12,14,16;

ул. Фролова, 4/6,5,6/71,7,7а,8/80, 9а,10,11,11а,11б,12,13,13а, 14,15/55,16,

18/53,22/24,24а

Ранее коммунальные службы Мурманска сообщили о проведении плановых отключений горячей воды в связи с осмотром системы трубопроводов.

