Белые ночи наступили в Мурманске

Мурманск, 2 мая. Около месяца остается до начала полярного дня в Мурманской области.

Солнце не будет уходить за горизонт в Мурманской области в период со 2 мая до 21 мая, после чего в течение двух месяцев будет наблюдаться полярный день. Продолжительность светлого времени суток — 24 часа, передает ИА «Би-порт».

«Затем наступит вторая серия белых ночей. Она продлится с 23 июля по 12 августа. 13 августа солнце вновь опустится ниже, чем на 6 градусов под горизонт, и начнется обычная смена дня и ночи», — сообщается в группе «Погода в Мурманске».

Напомним, уголовное дело возбуждено по факту гибли семьи при пожаре, который случился в понедельник в Апатитах.