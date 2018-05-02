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Белые ночи наступили в Мурманске
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    Белые ночи наступили в Мурманске

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    Белые ночи наступили в Мурманске

    Мурманск, 2 мая. Около месяца остается до начала полярного дня в Мурманской области.

    Солнце не будет уходить за горизонт в Мурманской области в период со 2 мая до 21 мая, после чего в течение двух месяцев будет наблюдаться полярный день. Продолжительность светлого времени суток — 24 часа, передает ИА «Би-порт».

    «Затем наступит вторая серия белых ночей. Она продлится с 23 июля по 12 августа. 13 августа солнце вновь опустится ниже, чем на 6 градусов под горизонт, и начнется обычная смена дня и ночи», — сообщается в группе «Погода в Мурманске».

    Напомним, уголовное дело возбуждено по факту гибли семьи при пожаре, который случился в понедельник в Апатитах.

    Автор: Алексей Громов
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