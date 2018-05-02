СК выясняет обстоятельства гибели семьи при пожаре в Апатитах

Апатиты, 2 мая. Уголовное дело возбуждено по факту гибли семьи при пожаре, который случился в понедельник в Апатитах.

Как передает «Би-порт» со ссылкой на данные, полученные от старшего помощника руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксении Кошелюк, пожар произошел в понедельник, 30 апреля, на улице Строителей.

При пожаре погибли два человека в возрасте 46 лет и восьмилетний ребенок. В настоящее время сотрудники СУ СК проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося, организованы судебно-медицинские экспертизы, которые помогут установить точную причину смерти.