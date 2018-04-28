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МЧС предупреждает о мокром снеге в Заполярье
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    МЧС предупреждает о мокром снеге в Заполярье

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    МЧС предупреждает о мокром снеге в Заполярье

    Мурманск, 28 апреля. Жителей и гостей Мурманской области предупредили об ухудшении погодных условий.

    Как передает «ИА Северопост», главное управление МЧС России по Мурманской области предупредило местных жителей о мокром снеге сегодня вечером и в первой половине 29 апреля.

    «В связи с прогнозируемым погодным явлением рекомендуется ограничить поездки на личном транспорте,  не пользоваться открытым огнем вблизи построек, без необходимости не выходить на улицу», — подчеркнули в МЧС.

    Автомобилистов просят быть внимательнее за рулем и соблюдать правила дорожного движения, так как возможно образование гололедицы.

    Автор: Алексей Громов
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