Меню
Общество
Музыкальная группа «Snow in June» выступит с концертом в Мурманске
Новости Сирии
Высокопоставленный командир «Файлак ар-Рахман» ликвидирован на юге Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Музыкальная группа «Snow in June» выступит с концертом в Мурманске

    975

    Музыкальная группа «Snow in June» выступит с концертом в Мурманске

    Мурманск, 28 апреля. Вокальная группа «Snow in June» выступит сегодня с концертом в Мурманске.

    Как сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на данные, полученные в комитете по культуре и искусству Мурманской области, в субботу, 28 апреля, молодые исполнители из России и Норвегии выступят в рамках музыкального проекта на сцене Мурманского колледжа искусств.

    Руководителем проекта является Марит Карлсен и Эспен Линд, которые отобрали 14 самых талантливых исполнителей из Финнмарка, Мурманска и области, объединив их в группу под названием «Snow in June». Планируется, что концерт состоится сегодня в шесть часов вечера.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.