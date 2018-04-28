Музыкальная группа «Snow in June» выступит с концертом в Мурманске

Мурманск, 28 апреля. Вокальная группа «Snow in June» выступит сегодня с концертом в Мурманске.

Как сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на данные, полученные в комитете по культуре и искусству Мурманской области, в субботу, 28 апреля, молодые исполнители из России и Норвегии выступят в рамках музыкального проекта на сцене Мурманского колледжа искусств.

Руководителем проекта является Марит Карлсен и Эспен Линд, которые отобрали 14 самых талантливых исполнителей из Финнмарка, Мурманска и области, объединив их в группу под названием «Snow in June». Планируется, что концерт состоится сегодня в шесть часов вечера.