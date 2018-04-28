Более 60 борцов из Норвегии и Заполярья приняли участие в фестивале «Весенняя капель»

Мурманск, 28 апреля. Детский фестиваль по спортивной борьбе «Весенняя капель» прошел в Мурманске.

Более 60 участников из Мурманской области и Норвегии приняли участие в XXIX ежегодном детском фестивале по спортивной борьбе, получившем название «Весенняя капель», передает телеканал «Арктик-ТВ».

Организаторы фестиваля провели соревнования при поддержке Комитета по физической культуре и спорту администрации Мурманска и Федерации спортивной борьбы города. Спортивное мероприятие прошло в пятницу, 27 апреля, во Дворце спорта центрального стадиона профсоюзов.

«На этот фестиваль с удовольствием приезжают любители греко-римской борьбы со всей области, поскольку он становится кульминационным событием спортивного сезона — вся работа тренеров, достижения воспитанников за год показываются на ковре», — сообщила председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Мурманска Ирина Андреева.

Победители и призеры получили медали, дипломы и спецпризы «За волю к победе», «За лучшую технику», «Лучший борец», «Лучший судья».