Меню
Происшествия
Ребёнок-инвалид пострадал в школьном автобусе в Мурманске
Технологии
Boeing заявил о трудностях с созданием нового самолета-заправщика для ВВС США
Следующая новость
Загрузка...

    Ребёнок-инвалид пострадал в школьном автобусе в Мурманске

    63

    Ребёнок-инвалид пострадал в школьном автобусе в Мурманске

    Мурманск, 28 апреля. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Мурманске: из-за резкого торможения автобуса ребенок-инвалид получил серьезные травмы.

    Как передает ИА «Би-порт», автомобильное происшествие случилось на перекрёстке улицы Копытова и проспекта Кольского. Водитель школьного автобуса резко притормозил, что стало причиной падения инвалидного кресла, в котором находился десятилетний ребенок. Он получил серьезные травмы.

    «Предположительно, причиной ДТП послужил маневр впереди идущего транспортного средства. Проводится проверка», - отметили в ведомстве.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают личность водителя, по вине которого произошло автомобильное происшествие.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.