Ребёнок-инвалид пострадал в школьном автобусе в Мурманске

Мурманск, 28 апреля. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Мурманске: из-за резкого торможения автобуса ребенок-инвалид получил серьезные травмы.

Как передает ИА «Би-порт», автомобильное происшествие случилось на перекрёстке улицы Копытова и проспекта Кольского. Водитель школьного автобуса резко притормозил, что стало причиной падения инвалидного кресла, в котором находился десятилетний ребенок. Он получил серьезные травмы.

«Предположительно, причиной ДТП послужил маневр впереди идущего транспортного средства. Проводится проверка», - отметили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают личность водителя, по вине которого произошло автомобильное происшествие.