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Мурманским школьникам помогут сориентироваться в мире профессий
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    Мурманским школьникам помогут сориентироваться в мире профессий

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    Мурманским школьникам помогут сориентироваться в мире профессий
    Мурманск, 25 апреля. Региональный профориентационный проект «Моя профессиональная траектория»  стартует в Мурманске 25 апреля.

    Проект призван помочь школьникам выбрать будущую профессию. Подростков познакомят с профессионально-образовательными учреждениям и рынком труда Мурманска.

    В рамках проекта пройдут мастер-классы, выставки, профориентационные тренинги и консультации. В ходе мероприятий свои визитные карточки представят 15 учреждений среднего образования.

    Лучшая команда-представитель учреждения сможет поучаствовать во всероссийской программе «Арт Профи Форум». Программа направлена на повышение престижа рабочих профессий и специальностей.
     

    Автор: Софья Куликова
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