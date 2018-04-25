Мурманским школьникам помогут сориентироваться в мире профессий



Мурманск, 25 апреля. Региональный профориентационный проект «Моя профессиональная траектория» стартует в Мурманске 25 апреля.

Проект призван помочь школьникам выбрать будущую профессию. Подростков познакомят с профессионально-образовательными учреждениям и рынком труда Мурманска.

В рамках проекта пройдут мастер-классы, выставки, профориентационные тренинги и консультации. В ходе мероприятий свои визитные карточки представят 15 учреждений среднего образования.

Лучшая команда-представитель учреждения сможет поучаствовать во всероссийской программе «Арт Профи Форум». Программа направлена на повышение престижа рабочих профессий и специальностей.

