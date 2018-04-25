Межнациональный творческий фестиваль «Вместе» прошел в Мурманске

Мурманск, 25 апреля. Ежегодный молодежный межнациональный творческий фестиваль «Вместе» прошел в столице Заполярья.

Как передает ИА «Би-порт», 15 студенческих коллективов приняли участие в ежегодном межнациональном творческом фестивале, получившим название «Вместе», и подготовили для зрителей яркие танцевальные и вокальные выступления, которые позволили познакомиться с традициями разных народов.

Главная цель фестиваля заключается в формировании понимания и принятия традиций и обычаев других народов, толерантности к духовным ценностям разных этносов и наций.

Напомним, большой театрализованный праздник и акция «Сдай батарейку — спаси планету» прошли в мурманском детском саду № 104 в честь международного Дня экологических знаний.