Санкт-Петербург, 25 апреля. Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга хотят увеличит штраф за нелегальные мусорные свалки.

Соответствующие поправки в российское уголовное законодательство были рассмотрены в Заксобрании. Так, в настоящее время штраф за незаконную свалку составляет от ста до пятисот тысяч рублей. В свою очередь, парламентарии предлагают увеличить санкции за нарушение законодательства до пяти миллионов рублей.

Также депутаты ЗакСа планируют расширить список опасных отходов, включив в него бытовой и строительный мусор, передает «Инфореактор».

Ранее сообщалось о том, что новые пассажирские самолеты начали курсировать между Петербургом и Хельсинки.