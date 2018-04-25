Меню
Общество
Размер штрафов за незаконные свалки в Петербурге может достичь 5 миллионов рублей
Общество
Верховный суд РФ не стал отменять приговор Навальному по делу «Ив Роше»
Следующая новость
Загрузка...

    Размер штрафов за незаконные свалки в Петербурге может достичь 5 миллионов рублей

    49

    Размер штрафов за незаконные свалки в Петербурге может достичь 5 миллионов рублей

    Санкт-Петербург, 25 апреля. Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга хотят увеличит штраф за нелегальные мусорные свалки.

    Соответствующие поправки в российское уголовное законодательство были рассмотрены в Заксобрании. Так, в настоящее время штраф за незаконную свалку составляет от ста до пятисот тысяч рублей. В свою очередь, парламентарии предлагают увеличить санкции за нарушение законодательства до пяти миллионов рублей.

    Также депутаты ЗакСа планируют расширить список опасных отходов, включив в него бытовой и строительный мусор, передает «Инфореактор».

    Ранее сообщалось о том, что новые пассажирские самолеты начали курсировать между Петербургом и Хельсинки.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Россия начала производство С-400 для Турции

    Россия начала производство С-400 для Турции

    11:33   25 Апреля 2018
    41
    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    5:58   25 Апреля 2018
    5940
    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    22:51   24 Апреля 2018
    5076
    Сирия: более 62 тысяч мирных жителей вернулись в свои дома в Восточной Гуте

    Сирия: более 62 тысяч мирных жителей вернулись в свои дома в Восточной Гуте

    22:24   24 Апреля 2018
    2180