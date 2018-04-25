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Юные жители Мурманска отметили День экологических знаний
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    Юные жители Мурманска отметили День экологических знаний

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    Юные жители Мурманска отметили День экологических знаний

    Мурманск, 25 апреля. Большой театрализованный праздник и акция «Сдай батарейку — спаси планету» прошли в мурманском детском саду № 104 в честь международного Дня экологических знаний.

    Как передает ГТРК «Мурман», музыкальный спектакль подготовили воспитанники детского сада № 104 и рассказали гостям праздника о правилах поведения в лесу.

    Также в рамках мероприятия прошли выставка рисунков. Детсадовцы к тому же приняли участие в акции «Сдай батарейку — спаси планету», которая была организована в рамках регионального проекта по приёму отработанных батареек от населения, для этих целей в Мурманске и Полярных Зорях установлено 11 спецконтейнеров.

    Автор: Алексей Громов
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