Первые медведи проснулись после зимней спячки в Мурманской области

Мурманск, 25 апреля. После зимней спячки проснулись медведи в Лапландском заповеднике в Мурманской области.

Как передает «Мурманский вестник»,16 апреля в районе озера Красная Ламбина были замечены следы первых медведей, которые проснулись после зимней спячки. Позже косолапого увидели на озере Охта.

Так, наиболее раннее пробуждение медведя после зимней спячки было в заповеднике 30 марта 1974 года, самое позднее — 28 апреля 1997 года, сообщают сотрудники научного отдела Лапландского заповедника.

Также лебедей-кликунов уже замечают на озерах заповедника, кроме этого, в этот период пробуждаются муравейники и прилетают птицы.