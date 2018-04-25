Меню
Общество
Первые медведи проснулись после зимней спячки в Мурманской области
Политика
Чижов назвал ошибкой отказ ЕС пригласить Сирию на конференцию в Брюссель
Следующая новость
Загрузка...

    Первые медведи проснулись после зимней спячки в Мурманской области

    141

    Первые медведи проснулись после зимней спячки в Мурманской области

    Мурманск, 25 апреля. После зимней спячки проснулись медведи в Лапландском заповеднике в Мурманской области.

    Как передает «Мурманский вестник»,16  апреля в районе озера Красная Ламбина были замечены следы первых медведей, которые проснулись после зимней спячки. Позже косолапого увидели на озере Охта.

    Так, наиболее раннее пробуждение медведя после зимней спячки было в заповеднике 30 марта 1974 года, самое позднее — 28 апреля 1997 года, сообщают сотрудники научного отдела Лапландского заповедника.

    Также лебедей-кликунов уже замечают на озерах заповедника, кроме этого, в этот период пробуждаются муравейники и прилетают птицы.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    5:58   25 Апреля 2018
    5761
    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    22:51   24 Апреля 2018
    4720
    Сирия: более 62 тысяч мирных жителей вернулись в свои дома в Восточной Гуте

    Сирия: более 62 тысяч мирных жителей вернулись в свои дома в Восточной Гуте

    22:24   24 Апреля 2018
    2011
    Дело Олеся Бузины «заматывают» в суде: репортаж ФАН

    Дело Олеся Бузины «заматывают» в суде: репортаж ФАН

    21:21   24 Апреля 2018
    6377