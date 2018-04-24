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Дни Финляндии проходят в Мурманской области
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    Дни Финляндии проходят в Мурманской области

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    Дни Финляндии проходят в Мурманской области

    Мурманск, 24 апреля. Семинар «Арктическое сотрудничество — окружающая среда и устойчивое развитие» открылся в рамках Дней Финляндии в Мурманске.

    Как передает информационное агентство «Nord-News», заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин открыл семинар под названием «Арктическое сотрудничество — окружающая среда и устойчивое развитие», который проходит в рамках Дней Финляндии.

    Также в работе семинара приняли участие Генконсул Финляндии Анне Ламмила, бизнесмены и представители научной отрасли.

    «Решение вопросов охраны окружающей среды продолжает оставаться среди приоритетных направлений международного сотрудничества на Севере. В 2017 году в региональный план Года экологии вошло свыше 100 мероприятий с общим объемом финансирования более 3,5 млрд рублей, 97% которых — внебюджетные инвестиции», — подчеркнул Тюкавин.

    Автор: Алексей Громов
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