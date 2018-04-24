Дни Финляндии проходят в Мурманской области

Мурманск, 24 апреля. Семинар «Арктическое сотрудничество — окружающая среда и устойчивое развитие» открылся в рамках Дней Финляндии в Мурманске.

Как передает информационное агентство «Nord-News», заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин открыл семинар под названием «Арктическое сотрудничество — окружающая среда и устойчивое развитие», который проходит в рамках Дней Финляндии.

Также в работе семинара приняли участие Генконсул Финляндии Анне Ламмила, бизнесмены и представители научной отрасли.